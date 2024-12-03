Мирослав Кувалдин не понимает, как во время войны можно было не стать на защиту страны, а потом еще и оправдывать себя.

Украинский певец и военный, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который ранее рассказал, как часто видит с родными, высказался об артистах, которые не пополнили ряды ВСУ. Исполнитель буквально разнес коллег, которые считают, что не должны служить.

В интервью OBOZ.UA Кувалдин отметил, что если сейчас все будут так думать, то оккупанты быстро захватят Украину и доберутся до Европы. Сам певец встал на защиту страны еще в 2022 году. Он сменил микрофон на оружие и убежден, что это единственное правильное решение во время войны.

По его словам, не имеет значения, ты известный человек, выступаешь на сцене, работаешь учителем или поваром. Абсолютно ни один украинец во времена полномасштабного вторжения не должен оставаться в стороне от войны, из-за которой гибнут люди.

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Говоря об этом, Мирослав вспомнил высказывания своего коллеги - певца Михаила Хомы. Он, как известно, в одном из интервью заявил, что каждый должен быть на своем месте. По его мнению, воевать должны военные, а звезды якобы должны и дальше продолжать заниматься творчеством и помогать ВСУ. Тогда он сказал: "Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море".

"Разговоры, типа "не стоит выбрасывать дельфинов в песок" - это позор. И вообще, для мужчины не встать на защиту дома - это бесчестие. Неважно, ты творческий человек или какой-то технарь. Не имеешь права делать вид, что это не твое дело. Если мы проиграем, то оккупанты очень быстро поставят к оружию всех "дельфинов" и отправят куда-то на Польшу", - подчеркнул Кувалдин.

В то же время солист "The ВЙО" назвал артистов, которые вызывают у него восторг в эти сложные времена. В частности, Мирослав выделил военного и музыканта из группы O.Torvald Женю Галича и юмориста и актера, который также служит, Гарика Бирчу.

"Петь при москалях "дельфины" точно не будут. Я горжусь художниками, которые пошли служить. Вот вчера виделся с музыкантом Женей Галичем. Он после контузии, видно, что ему трудно, но держится. Гарик Бирча, знаю, служит. А другие... Я за ними не слежу", - добавил Кувалдин.

Напомним, ранее Мирослав Кувалдин назвал причину измены Ани Лорак и Таисии Повалий, которые живут в РФ. Он одним словом объяснил, почему артистки стали на сторону врага.

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