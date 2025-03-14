Настя Каменских требует официального развода с Потапом, - блогер

Их разговор на повышенных тонах подслушали "котята" Беспалова.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на своих "котят" сообщил, что певица Настя Каменских требует официального развода у Потапа.

По словам инсайдеров, Потап наотрез отказывает это делать.

"Славик Балаган (новый псевдоним Потапа, - УНИАН) железно отказывается. Сегодня Настя не разговаривает с Потапом. Звездная сказка идет ко дну. Интересно, что Леха будет втирать "элефанте", чтобы та отказалась от идеи развода и оставалась л*хом", - написал Беспалов в своем блоге.

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Он добавил, что впервые Настя была решительно настроена на развод весной 2023 года, но тогда Балагану удалось удержать жену манипуляциями и контролем над финансами и недвижимостью.

К слову, как отметил Беспалов, на днях пару заметили в Майами. Они громко ссорились.

Напомним, ранее Потап в интервью Юрию Дудю заявил, что у них в отношениях с Каменских все хорошо. По его словам, они не планируют разводиться и даже хотят завести детей.

При этом в сети уже давно ходят слухи, что они больше не вместе.

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