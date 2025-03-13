Артист раскрыл страну, которую бы хотел представить на шоу.

Известный украинский рэпер Потап, который выехал за границу и сменил псевдоним на Slavic Balagan, выдал неожиданное заявление в сети. Как известно, в мае состоится международный конкурс "Евровидение-2025", к которому сейчас активно готовятся все страны. А тем временем артист заявил, что хотел бы принять участие в шоу, правда, выступить не от Украины.

В своем Instagram он опубликовал ролик-диалог с женщиной, но не указал кто она такая. Во время разговора с ней он заявил, что хотел бы представить Молдову на Евровидении. Более того, знаменитость выступил бы в образе Slavic Balagan. По его словам, у него даже есть удачная песня для международной арены с молдавскими мотивами.

"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой основной состав - ребята из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении", - выдал Потап.

Исполнитель добавил, что может самостоятельно оплатить поездку на конкурс. Он убежден, что народ Молдовы поддержал бы его на шоу. Стоит указать, что в этом году страна не будет участвовать в Евровидении. Причиной стали экономические проблемы и низкая заинтересованность конкурсом в Молдове.

"Мы могли бы выступить от Молдовы на "Евровидении", если бы, конечно, народ нас поддержал. А я думаю, он бы поддержал", - добавил одиозный певец.

К слову, Потап выехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения. С 2022 года он лишь несколько раз приезжал на родину. Сейчас он строит карьеру за рубежом и не планирует возвращаться в Украину. Рэпер все реже вспоминает о войне и продолжает выступать с русскоязычным репертуаром.

Напомним, ранее Тарас Тополя назвал причину, по которой группа "Антитела" не хочет выступать на Евровидении. Знаменитость объяснил, что ему не нравится в международном конкурсе.

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