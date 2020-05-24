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Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину супружеской жизни (видео)

03:03, 24 мая 2020
Звезды
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Каменских и Потап еще раз сделали предложение друг другу в любви

На своих страницах в Instagram влюбленные поделились черно-белыми снимками. Под свадебными фото Каменских и Потап еще раз сделали предложение друг другу в любви.

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Так, 23 мая в 2019 году пара обменялась обетами. Шесть лет ходили слухи об их вероятном романе. Впрочем, влюбленные тщательно скрывали свою личную жизнь и не показывали ее публике. И вот наконец, после того, как звезды официально подтвердили свои отношения, Потап и Настя свободно делятся своей любовью с подписчиками.

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Теги: #Потап и Настя