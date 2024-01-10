По словам Беспалова, продюсер планирует реанимировать карьеру Бьянки.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов на своем YouTube-канале выдал инсайдерскую информацию относительного того, что продюсер и рэпер Потап хочет вернуться на российский рынок.

По словам блогера, Алексей Потапенко хочет возобновить работу в "стране 404" - так Россию называет Беспалов, чтобы продюсировать певицу беларуского происхождения Бьянку.

"Сейчас Потап, как я понимаю, рассматривает возможность возвращения на рынок "страны 404" и в качестве захода на этот рынок он будет реанимировать музыкальную карьеру Бьянки. В последние годы Бьянка, которая живет в "стране 404", просто деградирует и показывает то, что она уже не способна быть певицей. Недавно она выступала в Германии, люди просто выходили из клуба, чтобы ее не слушать", - говорит Беспалов.

Он добавил, что во время концерта Бьянка "была под чем-то". На бэк-вокале у нее пела участница украинской "Фабрики звезд" Элизабет. Несмотря на то, что карьера Бьянки начали чахнуть, по словам Беспалова, Потап хочет ее реанимировать.

"Я не знаю, насколько ему это удастся. Я понимаю, что дедушке нужно зарабатывать на пенсию, ведь лейбл ему не принадлежит, а ему хочется жить красиво. С Асоль не сложилось так, как хотелось, Настя (Каменских, - УНИАН) постепенно отходит в абсолютно сольное плаванье во всех смыслах. Поэтому сейчас Потап прощупывает почву молодых артистов из "страны 404"", - добавил Беспалов.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Потап находился в Испании. Он говорил, что заочно вступил в ТрО, из-за чего его раскритиковали в сети. Позже он вернулся в Украину, однако часто ездил за границу. Отвечая на упреки, Потап сказал, что там он может больше пользы принести родине.

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