Юлик убежден, что таким образом рэпер хотел привлечь к себе внимание, которого в последнее время было меньше.

Украинский певец, экс-участник группы DZIDZIO Юлик, который ранее прокомментировал заявление Лободы о разговоре с Залужным во время войны, высказался о рэпере Потапе. Он отреагировал на последнее интервью продюсера у российского журналиста Юрия Дудя, которое вызвало настоящий резонанс в сети.

В интервью для УНИАН исполнитель отметил, что, по его мнению, разговор украинца с россиянином действительно вызвал ажиотаж в сети. Правда, вряд ли это принесло какую-то пользу карьере Потапа. Но это точно дало ему возможность напомнить о себе и достичь одной цели - стать снова обсуждаемым артистом - говорит Юлик.

"Интервью Потапа было довольно резонансным, и я думаю, он сознательно направлял его на повышение собственного профиля. Но действительно ли оно принесло ему пользу в карьерном плане - это вопрос. Медиа в Украине взяли это интервью на первые полосы, оно создало определенный ажиотаж, и как результат - он смог снова заявить о себе. Я уверен, что этот шаг был сделан не случайно, ведь известные личности, как Потап, всегда ищут способы вернуть внимание к себе. И хотя многие люди выражают недовольство его словами, он точно достиг своего - снова стал центром обсуждения, к сожалению", - считает звезда сцены.

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Назарий Гук (настоящее имя певца) также спрогнозировал, смогут ли Потап, Олег Винник и другие артисты, которые уехали за границу, вернуться в Украину. Он убежден, что это будет сложно и объяснил почему:

Безусловно, они вернутся, но будет очень трудно восстановить ту популярность и поддержку, которая у них была до войны. У украинцев есть память, и когда люди делают такой выбор - покидают страну во время войны - у этого есть свои последствия. Они могут вернуться, но они уже у них уже не будет той любви и поддержки.

Напомним, ранее интервью Потапа у россиянина Дудя прокомментировал комик Владимир Шумко. Звезда "Женского квартала" ответил, сможет ли рэпер восстановить репутацию в Украине.

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