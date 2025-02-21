Владимир Шумко ответил, сможет ли рэпер, который уехал за границу, восстановить репутацию в Украине.

Украинский юморист и актер, известный как участник "Женского квартала", Владимир Шумко высказался о последнем интервью рэпера и продюсера Потапа, которое он дал российскому журналисту Юрию Дудю. Артист спрогнозировал, сможет ли уехавший за границу исполнитель, вернуться на родину и восстановить здесь свою репутацию.

В интервью для Славы Демина Шумко отметил, что не видит будущего у Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера) как у артиста в Украине. Он уже не сможет завоевать такое расположение нашего народа, каким оно было когда-то. В то же время, говорит комик, украинцы быстро забывают о выезде известных людей в сложное время за границу и их скандалах, поэтому все может сложиться иначе.

"Он может поставить точку на этом. На том, чтобы вернуться в Украину. Тем, кем он был до этого, кажется, уже будет вряд ли. Но, зная наших украинцев, зная нас, нашу страну, нашу добрую душу, возможно, он будет через полтора года (в талант-шоу судьей - УНИАН). Возможно, он хотел зайти с другой стороны и рассказать, потому что его никто не хотел слушать", - сказал актер.

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По словам Шумко, он просмотрел интервью Потапа и ему было даже интересно послушать артиста. Правда, кроме красноречивых слов он не увидел больше ничего. Владимир говорит, что в словах Алексея не было искренности.

"Он рассказывал очень классные вещи. Он умеет говорить. Но хотелось увидеть его настоящим. Он был ненастоящим. Может, он где-то и был настоящим, но этого было так мало, что все то остальное стало выше этого всего", - считает юморист.

Артист добавил, что, если бы встретился с Потапом за границей, то спросил бы у него, планирует ли он возвращаться в Украину и что будет делать дальше. Шумко считает, что рэпер на интервью говорил общими фразами, которые являются правильными, но было заметно, что не живет в войне, как украинцы, которые не выехали, и не понимает ситуацию до конца.

"Он не чувствует украинского какого-то духа, актуальности. Он не здесь и сейчас, он там, он знает, он понимает, что надо донатить, надо помогать, это все правильные вещи. Это так же знают и, наверное, голливудские звезды. Но они не в контексте, потому что не слышат этих дронов, не слышат прилетов, не общаются с людьми, которые пострадали. Это чувствовалось в интервью, эта неискренность, но где он ее возьмет, если он не контексте", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Потап в интервью Дудю ответил, почему после 2014 года выступал в РФ. Рэпер объяснил также свое предложение спеть с путинисткой Бузовой.

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