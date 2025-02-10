Рэпер объяснил также свое предложение спеть с путинисткой Бузовой.

Украинский рэпер и продюсер Потап ответил, почему после 2014 года продолжал выступать в РФ.

Российский журналист Юрий Дудь вспомнил, как после аннексии Крыма Потап и Настя Каменских пели в Москве. Тогда на одной из премий рэпер снял штаны прямо на сцене и поблагодарил россиян за то, что они их принимают. Сейчас исполнитель решил объяснить свои действия.

"2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве, но в этом году у нас был мировой тур. Мы ездили постоянно с Настей за границу, в Америку, в Германию. Это было начало ситуации в Крыму, украинская власть не комментирует ничего, украинская власть не говорит, что это такое, мы не понимаем, что это, но понимаем, что что-то происходит. Мы слушаем украинские новости и до конца не понимаем ситуацию... Нас приглашают на премию РуТВ, где сидят в зале украинские артисты, которые уже давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина. И эта шутка была в их сторону, где сидела Ани Лорак и Таисия Повалий, это я сделал им. В зале это было понятно, а в телеверсии потом это выхватили", - подчеркнул рэпер.

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По словам продюсера, эта шутка получилась неоднозначной, из-за чего он получил порцию хейта от украинцев. Однако Потап признал свою ошибку и сказал об этом так:

"Я тысячу раз просил прощения за эти штаны. Не стесняюсь признавать свои ошибки, был не прав!".

Далее исполнитель отметил, что в 2014 году у них с Настей была целая кампания, которая была направлена на российский рынок. Однако они начали ее завершать, по словам Потапа, когда поняли, что ситуация с Крымом - это серьезно и началось АТО.

"Мы начали сворачивать бизнес, а это занимает время, и к 2015 году уже полностью вернулись. Было только одно выступление в 2017 году (личная просьба была до этих всех событий) выступление у Меладзе с одной песней и все. Больше мы не появлялись там. Мы приняли сразу эту позицию, мы стали сразу на эти рельсы. Но нас постоянно звали, заманивали, делали все, чтобы мы там были, но мы приняли позицию за Украину", - подчеркнул Потапенко.

Однако вспомнил Дудь предложение Алексея сделать песню с путинисткой Ольгой Бузовой в 2020 году. Тогда, как отметил рэпер, все еще активно украинцы слушали российскую музыку. Поэтому он захотел сделать "протест против российских артистов" в украинских чартах и сказал об этом так:

"Меня черт дернул предложить Бузовой, она какой-то была колючкой, которая может привлечь внимание. Но слава Богу, что эта песня никогда не вышла. Я не видел контекста, я человек и могу ошибаться. Но друзья объяснили, что этот фит - это неправильно".

Напомним, ранее Потап объяснил, почему до сих пор разговаривает на русском языке.

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