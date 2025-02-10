Потап в интервью российскому журналисту рассказал, как выехал из Украины

По его словам, он выехал легально.

Украинский рэпер и продюсер Потап дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю и рассказал, как выехал из Украины. По его словам, он сделал это легально.

Несмотря на то, что Потап призывного возраста и не имеет троих детей, он все равно выехал за границу. Он говорит, что есть несколько легальных способов это сделать, и он воспользовался одним из них.

"Есть способы, есть системы, разные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я должен вернуться. То есть она на определенные срок. Поэтому я возвращаюсь", - сказал Потап.

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Он добавил, что помогает армии и волонтерам, однако, по его словам, у него изменились приоритеты, поэтому сейчас он работает в Европе.

Кроме того, Потап выдал, что уже во время полномасштабной войны у него состоялся разговор с Валерием Залужным.

"У нас состоялся отцовский диалог. Он пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту". Я делаю это через профессию. Я умею зарабатывать деньги, и делаю это за границей", - добавил беглый артист.

Напомним, Потап уехал из Украины во время большой войны. Он неоднократно попадал в скандалы. К примеру, когда заявил, что его отец заочно записал его в ТрО. Затем он выпускал скандальные песни.

Известно, что сейчас артист находится в Испании. Недавно он доказал, что не планирует возвращаться в Украину.

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