Антонина Паперная решила сменить прическу перед праздниками.

Старшая дочка украинской артистки Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая замужем за российским актером, решилась на кардинальную смену имиджа перед Новым годом. Она обстригла роскошные волосы.

Процесс перевоплощения девушка показала в своем Instagram.

"В Новый год – в новом образе!" – написала она.

Мнения подписчиков разделились. Часть из них считает, что новая стрижка Антонине очень идет: "Вам очень идет", "Тоже такую стрижку захотела", "Получилось очень круто", "Стиль, красота, молодость!", "Такая эффектная красотка".

Другие пользователи резко раскритиковали дочку Сумской:

Читайте также"Стою мечтательная": Ольга Сумская поразила сеть своим студенческим фото"Годы себе добавили короткой стрижкой, с длинными лучше", "Стилист явно вам испортил волосы, перепалил краской, не хотела бы попасть к такому мастеру", "Я в шоке… Хорошо в новом образе, но непривычно", "Жаль волосы... Вам идет, но с длинными гораздо лучше", "Наверное, мама еще не видела".

Как известно, Антонина Паперная вышла замуж за известного российского актера Владимира Яглыча и живет в Москве.

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