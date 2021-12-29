Старшая дочка украинской артистки Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая замужем за российским актером, решилась на кардинальную смену имиджа перед Новым годом. Она обстригла роскошные волосы.
Процесс перевоплощения девушка показала в своем Instagram.
"В Новый год – в новом образе!" – написала она.
Мнения подписчиков разделились. Часть из них считает, что новая стрижка Антонине очень идет: "Вам очень идет", "Тоже такую стрижку захотела", "Получилось очень круто", "Стиль, красота, молодость!", "Такая эффектная красотка".
Другие пользователи резко раскритиковали дочку Сумской:
Читайте также"Стою мечтательная": Ольга Сумская поразила сеть своим студенческим фото"Годы себе добавили короткой стрижкой, с длинными лучше", "Стилист явно вам испортил волосы, перепалил краской, не хотела бы попасть к такому мастеру", "Я в шоке… Хорошо в новом образе, но непривычно", "Жаль волосы... Вам идет, но с длинными гораздо лучше", "Наверное, мама еще не видела".
Как известно, Антонина Паперная вышла замуж за известного российского актера Владимира Яглыча и живет в Москве.