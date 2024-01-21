Женщина говорит, что болеть сейчас очень трудно.

Певица и модель Даша Астафьева недавно заявила, что ее беспокоит неутешительная тенденция - все больше женщин имеют проблемы со здоровьем. Соответствующий пост она написала в Instagram.

"Многие женщины в моем окружении сейчас болеют. Не знаю с чем это связано - нервы, отсутствие возможности проходить системные чекапы или стечение каких-то обстоятельств, но факт остается фактом. Девушки болеют, и от этого очень больно", - написала Даша.

А дальше добавила, что сама тоже проходит лечение.

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"Я сама не исключение. Последние полгода (надеюсь) были самыми сложными, хоть и не считаю себя слабой и беззащитной. Диагнозы всегда были и будут. Это отнимает немалый кусок счастливой и полноценной жизни. Вообще иметь проблемы со здоровьем- это борьба за физическое и ментальное состояние. А болеть сейчас - двойное испытание. Думаешь: "Ну если меня не добьет болезнь, то бахнет ракетой". Страшное ощущение бессилия", - отметила певица.

Астафьева не написала, что именно она лечила. Однако подчеркнула, что хочет, чтобы этот пост стал напоминанием всем женщинам, что стоит беспокоиться о себе вовремя.

"Пожалуйста, не откладывайте чекап. Деньги, которые вы хотели потратить на маникюр, отдайте за маммографию. Сходите к гинекологу, даже, если сейчас ничего не беспокоит. Сдайте анализ крови и проверьте гормоны. Возьмите это за привычку. Простая база, которая сохранит вам жизнь. А если вы сейчас боретесь с болезнью, я желаю вам неиссякаемой силы", - написала звезда.

Напомним, в прошлом году Даша Астафьева рассказывала о том, что перенесла серьезную операцию. Оказалось, что во время хирургического вмешательства врачи повредили ей связки. Из-за этого она не могла петь и проходила долгий период реабилитации.

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