По словам Астафьевой, она к ним пока не готова.

Певица и модель Даша Астафьева в программе "30+" с Раминой Эсхакзай призналась, что пока не готова стать матерью. По ее словам, она очень злится, когда ей напоминают о том, что уже "часики тикают", "уже пора", "родишь - все пройдет".

"Я иногда психовала и говорила: "Мама, роди сама себе внуков". Я понимаю родителей, что они видят, что у всех есть внуки. На любой твой рассказ о проблемах, единственный выход - родить детей. Я сейчас понимаю, почему у многих детей нет. Это постоянное давление как бы. Сегодня нужно это переоценить и отпустить", - рассказала Астафьева.

По ее словам, дети - это не признак какого-то успеха и взрослости.

"Это как бы пространство, которое появляется из-за избытка чего-то в тебе. Не знаю, чего. Я еще не дожила", - отметила артистка.

Также Даша рассказала, что ранее у нее были отношения с мужчиной, у которого был ребенок. Она говорит, что ей было сложно принять чужого ребенка.

Кроме того, Даша призналась, что какое-то время чувствовала себя одинокой. Она даже не отмечала Новый год с семьей, потому что всегда в эту ночь была на сцене.

"Меня начали воспринимать как живого человека, а не как секс-символ, когда призналась в одном шоу, что я очень одинока. Сейчас первые два года, когда я люблю Новый год и украшаю елку", - добавила певица.

Напомним, ранее Астафьева поделилась, как "креативно" познакомилась с новым парнем.

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