Певица отметила, что она очень много из-за этого плакала.

Украинская певица Даша Астафьева рассказала, что она перенесла серьезную операцию. Из-за этого она не может петь. Когда врачи спасали ее жизнь, они повредили связки.

Певица дала интервью на YouTube-канале "Розмова". Оказалось, что перед этим она ходила к врачу. Он сообщил ей печальную новость.

"Я знала, что нельзя идти к врачу перед важным интервью, потому что все утро проплакала. Мне сказали, что это очень сложная история, потому что я должна была прийти к этому врачу еще год назад", - рассказала Астафьева.

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Она признала, что пропустила визит к врачу. А сейчас певицу ждет сложный период. Ей нужно проходить терапию.

"Очень сложное восстановление, очень сложная терапия, по несколько часов в день. И при этом все это связано что со стрессом. Мне, честно говоря, очень трудно об этом говорить, потому что я никогда себя не считала певицей, актрисой. Я люблю то, что мне нравится, я делаю то, что мне нравится", - отметила певица.

Астафьева также рассказала об операции. Раньше она не делилась информацией о том, что с ней случилось.

"Мне делали операцию, и меня привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть, и в таком состоянии я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут нарушить мои связки. Конечно, когда ты умираешь, ты подписываешь какой хочешь документ", - сообщила она.

Когда же Астафьева услышала от врача, что сейчас она не может петь, ей было очень грустно. Впрочем, певица считает, что не может опускать руки. Она признает, что сейчас есть люди, которым гораздо хуже, у которых гораздо более серьезные проблемы. Поэтому она не позволяет себе зацикливаться на негативе.

Напомним, ранее Астафьева сделала неожиданное заявление о "беременности".

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