Злата Митчелл в своем юном возрасте уже не раз попадала в центр обсуждения.

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл давно живет отдельно. Несмотря на то, что девочке всего 16 лет, у нее есть собственный бренд одежды. Она живет в США, занимается танцами, развивает свой блог.

К слову, нередко Instagram Златы становится причиной обсуждений из-за ее откровенных снимков. Например, недавно она показала фото в коротком платье и с открытым декольте.

Тогда подписчики отреагировали неоднозначно: кто-то поддержал девочку, которая таким образом нарабатывает себе аудиторию, а кто-то и раскритиковал, ведь ее мама учила девушек этикету и повсеместно рассказывает о том, как должна вести себя настоящая леди.

Видимо, Митчелл решила прислушаться к некоторым рекомендациям и спрятала свое декольте. Так, на недавнем фото в Instagram-stories она позирует в том же топе, что и раньше, но сверху накинула кожаную куртку.

Напомним, 16-летняя дочь Фреймут втиснула пышные формы в обтягивающий топ и показала фото.

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