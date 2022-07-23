Девочка давно не стесняется демонстрировать свою фигуру.

16-летняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл развивает не по годам. В свои юные годы девочка уже живет отдельно и имеет свой бизнес - бренд одежды Mitchell Clothing.

В отличие от своей звездной мамы, Злата не блещет на публику скромностью. Она нередко показывает откровенные снимки, демонстрируя свое тело в неприличном мини и с глубоким декольте.

Так, в Instagram-stories девочка выложила фото, на котором она позирует одна. Злата прижалась к стене и сделала этот снимок в отражении зеркала.

Одета Митчелл в короткий обтягивающий топ, который делает акцент на ее пышном бюсте. Внизу на ней надеты черные брюки. Дополнен образ сумкой через плечо. Волосы у девушки распущены и небрежно уложены на плечи.

Напомним, недавно 16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась огромной грудью в коротком топе.

Также УНИАН писал, что малолетняя дочь Ольги Фреймут закрутила роман в Калифорнии.

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