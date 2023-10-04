Певицу забросали пивными бутылками и стаканами.

Российская певица Валерия открыто поддерживает кремлевский режим и выступает на пропагандистских концертах. А несколько лет назад путинистка столкнулась с "любовью" зрителя, ее с позором погнали со сцены.

Так, шоумен Отар Кушанашвили рассказал о том, что Валерию освистали россияне. Тогда певица выступала на концерте, куда пригласили многих артистов. Однако именно эту артистку зрители видеть и слышать не хотели.

"В зале, однако, и это было легко угадываемо, скажем так, наружно, ждали Шуфутинского. И вот тут выходит певица Валерия, вся в белом, и начинает петь "Мою Москву". Из разгоряченного зельем и транквилизаторами зала кричат, все громче и громче, в том числе "пошла вон отсюда!" и так далее. Барышня стоически продолжает петь, при этом улыбаясь и пританцовывая. Первую песнь как-то дотерпели, но когда Валерия начала вторую, на сцену прилетела первая бутылка, за ней первый стакан". - вспомнил Кушанашвили.

Видео дня

Певица сильно растерялась, когда услышала крики. Она хотела сбежать со сцены и поскорее спрятаться от негодующих зрителей. Однако тогда российский теннисист Сафин попытался ее защитить. Он назвал россиян "уродами" и кричал, чтобы те слушали песни Валерии и не бросали в нее бутылки. Сама Валерия о своем позорном выступлении не вспоминает.

Что Валерия говорит о войне

Валерия Перфилова (настоящее имя артистки) открыто хвалит Путина вместе со своим мужем-продюсером Иосифом Пригожиным. В 2014 году певица публично радовалась оккупации Крыма и давала там свои концерты. За это Валерии запретили въезд в Латвию.

После 24 февраля 2022 года путинистка выдала слова о жизни "в другой реальности". Осуждать полномасштабную войну РФ против Украины она не стала.

Вас также могут заинтересовать новости: