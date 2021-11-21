Михаил Шуфутинский планирует дать концерт в Киеве во Дворце спорта.

Российский артист Михаил Шуфутинский, который неоднократно посещал оккупированный Крым, собрался с концертом в Киев. Его концерт "За милых Дам, или 30 лет спустя" должен состояться 8 марта во Дворце спорта.

Отметим, билеты на концерт Шуфутинского достаточно дорогие. Самые неудобные места стоят от 590 гривень, а лучшие - почти 6 тысяч гривень.

Пользователи сети негативно отреагировали на эту новость, так как Шуфутинский внесен в базу "Миротворец". Украинцы начали активно оставлять гневные комментарии под постом в Facebook, вот только это не понравилось сервису Concert.ua и они ограничили комментарии. К слову, сервис также ограничил доступ к комментариям и в Instagram.

Читайте такжеУкраинская певица расплакалась на сцене КремляПри этом фолловеры продолжили высказывать свое мнение о предстоящем событии, но уже под другими постами. Украинцы не понимают, как можно организовывать концерт человека, который неоднократно посещал Крым и в целом поддерживал его оккупацию.

"Почему это вы спрятали комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта в Украине не будет", "Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий на приглашение российского певца, который незаконно гастролировал в оккупированном Крыму", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Шуфутинский вскрыл "грязные" подробности о Пугачевой.

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Автор: Диана Могилевич