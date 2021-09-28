Даже бабушка музыканта сочла певицу слишком вульгарной - всему виной ее слишком короткая юбка.

Российский певец Михаил Шуфутинский вскрыл "грязные" подробности об Алле Пугачевой. Оказалось, в молодости артисты тесно дружили. Даже в студенческие годы будущая примадонна не была "пай-девочкой".

Своим откровением о Пугачевой Шуфутинский поделился в проекте "Антонимы".

Певец рассказал, что в прошлом он тесно дружил с Пугачевой. Шуфутинский и будущая артистка вместе прогуливали занятия в музыкальном училище, где они учились. Также они ходили друг к другу в гости.

Но если дома у Пугачевой студенты "пили винишко" и веселились, то в гостях у Шуфутинского будущей певице не всегда были рады. Оказалось, бабушка артиста не одобряла его подругу. Пугачева возмущала родственницу Шуфутинского своей излишне короткой юбкой.

Также Пугачева и будущий артист вместе сбегали с занятий в подвал училища. Но они не только прогуливали, а еще и музицировали.

"Там стоял рояль. Кто-то брал контрабас. Алла пела. У нее идеально все получалось", - признался певец.

Читайте такжеВ сети отметили нереальное сходство Аллы Пугачевой с дочерью от суррогатной материСейчас Шуфутинский уже не так тесно дружит с Пугачевой. Если раньше они ходили в подвал училища и "пили винишко", то теперь артисты лишь изредка видятся на съемках или концертах. Последний раз Шуфутинский встречался с Пугачевой почти два месяца назад.

Артисты мало общаются не только из-за того, что они уже выросли и поменяли интересы. Пугачева настолько боится коронавируса и поддалась истерии, что буквально заперлась в своем замке и редко выходит на публику.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова