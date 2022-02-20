Учитель-химик и блогер Глеб Репич удивил ведущих проекта "Пара на миллион".

Леся Никитюк и Роман Мищеряков стали ведущими нового проекта "Пара на миллион", где будут помогать участникам найти свою любовь.

Об этом сообщает Новый канал.

На первой вечеринке появится учитель-химик и популярный блогер в TikTok Глеб Репич. По его словам, многие девушки думают, что он скучный, но это совсем не так.

"Я не просто преподаватель химии. Я веду TikTok-страницу, где у меня почти 400 тысяч подписчиков. Считаю, что такого учителя как я, хочет любой ученик нашей страны. Когда знакомлюсь с девушками и говорю, что химик, многие думают, что я зануда. Но это не так! На самом деле я огонь", - сказал Глеб.

Чтобы удивить ведущую проекта Лесю Никитюк, Глеб насыпал себе на ладонь какую-то смесь и поджег себя. Никитюк была шокирована таким поступком, и даже немного испугалась.

Напомним, ранее Потап и Леся Никитюк стали ведущими популярного шоу на 1+1.

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