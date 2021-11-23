Актер "Женского Квартала" Роман Мищеряков: Не существует женского и мужского юмора, но девушкам в этом деле сложнее

Актер "Женского Квартала" Роман Мищеряков в интервью УНИАН рассказал, как ему работается на одной сцене с женщинами, как к этому относится его девушка, как он воспринимает отказы на кастингах и где больше всего любит отдыхать.

Роман, вы играете в "Женском Квартале" в окружении прекрасных девушек. В целом, вам с кем комфортнее находиться на сцене – с женщинами или мужчинами?

Я бы не сравнивал. Не так важно, с кем работать. Главное, чтобы материал был смешной.

Многие мужчины критикуют женский юмор. А как вам?

Не существует женского и мужского юмора. Могут быть женские и мужские темы. В "Женском Квартале" большинство авторов – мужчины. Но это не так важно. Потому что в итоге смешно всем. Я не понимаю такого разделения.

Об этом уже много было сказано, но я повторюсь – девушкам в юморе действительно тяжелее. Это все началось еще с КВН. Парням проще собраться, пойти в неизвестность, спать по 20 человек в комнате без комфорта. Девочки к себе более бережливы. Поэтому в КВН меньше женских команд. Я восхищаюсь теми смелыми девчонками, которые все же рискуют. Обожаю "Трио Разные" - одна из моих любимых команд. Они очень классные авторы.

На сцене и за кулисами вы постоянно находитесь в окружении девушек. Как к этому относится ваша возлюбленная?

Она меня не ревнует. Она дружит с девочками и часто приходит на съемки. Со всеми актрисами прекрасные отношения.

Кстати, пишут ли вам поклонницы в Инстаграм?

Нечасто. Не подкатывают и не предлагают встретиться, если вы об этом. В моем Инстаграме видно, что у меня есть девушка, я в отношениях. Значит, у меня подписчики, которые уважают личное пространство. Возможно, могут быть лайки или "огоньки" на сториз с каким-то подтекстом, но я этого не знаю.

Как-то вы проходили кастинг на шоу "Звездные яйца", но тогда ведущей стала Оля Полякова. Что вы тогда почувствовали? Сложно "проигрывать" женщинам?

Это было не так важно. "Если моим боссом будет женщина…", или "Если я проиграю женщине…" — это похоже на начальный этап сексизма. У меня нет такого разделения.

Ок. А в целом, как оно, когда получаешь отказ в той или иной "роли"?

Все творческие люди сталкиваются с отказами, поскольку те, кто хотят чего-то достичь, проходят кастинги и собеседования. Терпение и вера в свои силы измеряется количеством отказов, которые ты получил. Непонятно, сколько лет пройдет до твоего желаемого успеха и сколько кастингов ты не пройдешь за это время. Я очень часто слышал, что слишком молодой, или нужно набраться опыта. Но я постоянно развивался и не опускал руки. Значит, все-таки чего-то не хватало и нужно было пройти этот путь.

Вам нравится конкуренция?

Конкуренция – это прекрасно. Это то, что двигает нас. Если мы говорим про конкуренцию в юморе, обратите внимание на различные шоу. Мне кажется, они становятся успешнее, когда есть, с кем конкурировать. Юмористам проще, когда есть кто-то, кто на голову выше. Тогда ты видишь, что тебе есть, куда расти.

Знаете, как говорят, если ты лучший в авторской комнате, меняй авторскую комнату и иди в другую. Поскольку стать лучшим уже на новом уровне – это намного круче. Это и дает конкуренция. Но не все решаются рискнуть.

Удача "пришла на вашу улицу", когда вы стали ведущим нового проекта "Пара на миллион". У вас есть лайфхак, как успешно проходить кастинг в ТВ-проект?

Нужно прогонять все условия кастинга дома. Если это игровое шоу с двумя командами, собирайте друзей, делите их на команды, и пробуйте. Тогда все переживания, которые могут случиться на кастинге, вы пройдете уже дома. Поставьте два телефона, посадите друзей, станьте по центру и снимайте.

И еще один момент. Если вам ставят кастинг в 8 утра, то хотя бы одну неделю до этого просыпайтесь в 6:00, чтобы привыкнуть к такому режиму. Если вы каждый день вставали в 11:00, то вы не сможете резко проснуться в 6:00, и быть эффективным на пробах. Нельзя упустить шанс из-за лени, или потому что хотите поспать.

Ваши коллеги по "Женскому Кварталу" - Оруджова и Машлятина - участвовали в "Танцах со звездами". А вы хотели бы попробовать свои силы в таком шоу?

Не знаю. У меня нет однозначно положительного ответа: "Да, ура!". Если бы позвонили два года назад и предложили участие, я бы даже не поверил, что мне звонят с таким предложением. Сейчас я бы сказал, что подумаю.

Недавно вам исполнилось 33 года. Каким видите себя через лет 10? Продолжите играть в КВН или, может, хотите заняться чем-то другим?

Я не ставлю себе цели на 10 лет, и не знаю, кем буду через 5 лет. Мне перестало казаться это правильным. Например, ты ставишь себе цель, что через 5 лет станешь ведущим своего late night show, и вроде бы идешь к этой цели, но в какой-то момент она может сдвинуться. И ты упустишь момент, когда тебе это уже перестанет быть нужным.

Ставить цели нужно. Без них глупо что-то делать. Я за жизнь с целью, поскольку это дает вектор, энергию и заряжает. Но классно их ставить на полгода или три месяца. Глобальная цель – это здорово, но можно столкнуться с тем, что цель изменится, а ты этого не заметишь. Это как тактические и стратегические цели. Должно быть и то, и то.

Вы много путешествуете. Какая страна запомнилась вам больше всего?

Мальдивы. Их невозможно не отметить. Это рай на Земле. Я туда попал в своем "лучшем" состоянии, в котором можно попасть на Мальдивы – когда у тебя уже усталость граничит с истощением.

Мальдивы действительно как из рекламы Баунти, где многие эмоции ты испытываешь впервые. Там невероятный подводный мир, природа, горы, океан, закаты. Каждый день к нам подплывали рифовые акулы. Они безопасные, с причала их кормили работники. Но все равно ты понимаешь, что к тебе подплывает акула! И у тебя просто детский восторг. Путешествовать нужно, это очень заряжает.

И, напоследок скажите, чем будет удивлять новый сезон "Женского Квартала"?

Новые номера и классные звезды: Kadnay, Kalush, Слава Каминская, Jerry Heil, Аня Тринчер, Wellboy. Обязательно нужно включать "Женский Квартал" в субботу в 22:10. А перед этим "Вечерний Квартал" в 20:15. В субботу вас ждет крутой юмористический марафон на 1+1.

Автор: Диана Могилевич

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