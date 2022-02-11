Уже этой весной на телеканале 1+1 выйдет второй сезон шоу "Липсинк батл".

Второй сезон главного шоу звездных пародий "Липсинк батл" на телеканале 1+1 будут вести Леся Никитюк и Потап.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

Отмечается, что впервые на шоу "Липсинк батл" приедут приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев, а также представят новые треки.

"Уже этой весной на телеканале 1+1 выйдет второй сезон шоу. Создатели шоу долгое время интриговали сменой ведущих, а зрители в социальных сетях думали, кто это может быть. Сегодня на телеканале 1+1 вышел долгожданный проморолик, в котором появилась пара новых ведущих шоу", – говорится в сообщении.

Леся, поразившая в ролике смелым платьем с ярким розовым фламинго, рассказала, чем удивит зрителей новый сезон:

"Во-первых, мной, а во-вторых, мной и Потапом, потому что такого крутого партнера у меня еще не было! А в-третьих, участниками, потому что такое количество звезд как здесь, можно увидеть в безоблачную погоду на небе и то в Намибии. Будет круто, я очень переживаю, чтобы вам понравилось, жду вашего хорошего настроения".

Также телеведущая добавила, как ей работается в паре с Потапом:

"У меня на Потапа большие планы, которые именно не скажу, но скажу одно, Настя Каменских с ним тоже начинала как партнерша по сцене".

Потап добавил, что ему очень интересно работать с Лесей в паре и поделился, кого бы сам залипсил:

"Я уже в ожидании нового сезона, он точно удивит всех. Да, некоторые наши участники будут пародировать не сами, а со своими детьми. Это будет феерично. А если бы я сам был участником, то спародировал бы Николая Мозгового".

"Липсинк батл": что известно о шоу

В шоу "Липсинк батл" известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все.

Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.

В прошлом году за победу в финале шоу состязались юморист Юрий Ткач, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая.

В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри.

Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.

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