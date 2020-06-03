Популярная российская певица откровенно рассказала о трагическом выкидыше

Юлия Савичева потеряла ребенка на втором месяце беременности.

Известная российская певица Юлия Савичева откровенно рассказала, как потеряла первого ребенка.

Так, артистка, которая в 2014 году вышла замуж после 10-летнего романа, забеременела вскоре после свадьбы. Впрочем, на втором месяце у знаменитости случился выкидыш, сообщили в Hello.ru.

Савичева призналась, что в потере ребенка винит себя, ведь она слишком много работала и не обращала внимания на тревожные сигналы своего организма.

"Не слушая советов врачей, я продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома - бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи - я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!", - рассказала певица.

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По ее словам, на тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых могли бы помочь.

"Через некоторое время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности о том, что случилось. Следующие три дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", - поделилась артистка.

После трагедии артистка решила ответственно относиться к своему здоровью. Юлия вместе с мужем начала посещать врачей. Впрочем, забеременеть ей так и не удавалось.

Тогда один из медиков посоветовал исполнительнице расслабиться и перестать думать о зачатии. Супруги решили отдохнуть в Португалии. Именно там Савичева и узнала, что беременна. 2017 года певица родила дочь Анну.

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