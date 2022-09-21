По ее словам, это хирургическое вмешательство стоило ей около 40 тысяч гривень.

Известная украинская блогер и ведущая Рамина Эсхакзай сделала септопластику - операцию по выравниванию носовой перегородки.

Этой новостью и фотографией с операции она поделилась на своей странице в Instagram.

"Если простыми словами, выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать", - написала Рамина. Видео дня

По ее словам, операцию делала в Киеве, сейчас чувствует себя нормально.

"Относительно цены, вместе с анализами, такси, лекарствами, у меня получилось где-то 40 тысяч гривень. Но у меня было 3 манипуляции. Если только перегородка, это дешевле", - добавила блогер.

Ранее украинская ведущая и автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных. По мнению знаменитости, патриотизм измеряется не словами на том или ином языке.

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