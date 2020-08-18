В Ивано-Франковске скончалась народная артистка Украины
14:15, 18 августа 2020Звезды
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О смерти артистки сообщил мэр города.
Кристина Фицалович умерла / фото Руслан Марцинкив, Facebook
В Ивано-Франковске скончалась народная артистка Украины Кристина Фицалович.
О смерти выдающейся артистки сообщил мэр города Руслан Марцинкив .
"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", - написал Марцинкив.
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- В 1960 году Кристина Фицалович получает назначение на работу в областную филармонию на должность солистки-вокалистки. В филармонии поет разножанровые произведения: классические арии и романсы, народные, лирические и шуточные современные песни.
- Стала солисткой вокального ансамбля, с которым давала концерты в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.
- Сыграла большое количество ролей в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре им. Ивана Франко.
- 27 января 1984 Кристине Фицалович присвоено почетное звание народной артистки Украинской ССР.
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