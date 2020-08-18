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В Ивано-Франковске скончалась народная артистка Украины

14:15, 18 августа 2020
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Кристина Фицалович умерла / фото Руслан Марцинкив, Facebook

О смерти выдающейся артистки сообщил мэр города Руслан Марцинкив .

"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", - написал Марцинкив.

Кристина Фицалович: чем известна и чем запомнится

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  • В 1960 году Кристина Фицалович получает назначение на работу в областную филармонию на должность солистки-вокалистки. В филармонии поет разножанровые произведения: классические арии и романсы, народные, лирические и шуточные современные песни.
  • Стала солисткой вокального ансамбля, с которым давала концерты в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.
  • Сыграла большое количество ролей в  Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре им. Ивана Франко.
  • 27 января 1984 Кристине Фицалович присвоено почетное звание народной артистки Украинской ССР.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: #Новости Ивано-Франковска