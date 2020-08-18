В Ивано-Франковске скончалась народная артистка Украины Кристина Фицалович.

О смерти выдающейся артистки сообщил мэр города Руслан Марцинкив .

"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", - написал Марцинкив.