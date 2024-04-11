Американский футболист умер в 76 лет.

Стало известно, что накануне, 10 апреля, из жизни ушел звезда американского футбола и голливудский актер О. Джей Симпсон.

Известие сообщила его семья на официальной странице футболиста в Twitter. Симпсон скончался на 77-м году жизни. Последние годы жизни он боролся со смертельным заболеванием - рак.

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, отошел в вечность в борьбе с раком. Он был в окружении своих детей и внуков", - написала семья актера.

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Что известно об О. Джей Симпсоне

Родился Симпсон в Сан-Франциско. Он выдающийся спортсмен в американском футболе. За один сезон футболист пробежал с мячом более 2 тысяч ярдов. После окончания карьеры он начал сниматься в рекламе, а затем и в фильмах.

Знаковой ролью Симпсона стало перевоплощение в детектива Нортберга в трилогии "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном. В 2025 году с актером выйдет боевик "Зомби в самолете", где он сыграл эпизодическую роль.

Скандальное дело Симпсона

Как известно, в 1994 году нашли убитыми жену Симпсона - Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. Их тела нашли возле дома супругов в Брентвуде. Тогда Симпсона обвинили в убийстве, потому что он не отрицал, что регулярно совершал домашнее насилие над женой.

После обвинения актер решил сбежать из города на своем авто. Телевизионная трансляция во время того, как полиция догоняла звезду, собрала почти 100 миллионов просмотров.

Судебный процесс стал резонансным и тогда его обсуждали все. Симпсон был признан невиновным в двух убийствах. Но в 1997 году семья Голдмана подала гражданский иск против футболиста и его признали виновным в избиении женщины и мужчины. Его обязали выплатить 33,5 миллиона долларов возмещения ущерба. Позже он отсидел почти девять лет в тюрьме за ограбление.

Напомним, ранее на войне трагически погиб известный украинский актер Андрей Доманский.

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