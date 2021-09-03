Новый проект артисток называется "Взрослые девочки".

Телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова запустили совместный проект под названием "Взрослые девочки".

Об этом Полякова сообщила в своем Instagram, опубликовав промо-ролик.

"Мы с Машей, как взрослые девочки, решили чуть приукрасить ваши будни этой осенью, – отметила певица, анонсируя проект. – Будем обсуждать наиболее интересные, актуальные и даже неудобные темы. Будет остро, горячо и с юмором".

В коротком ролике-анонсе проекта звучат такие фразы от Поляковой и Ефросининой:

"Все разы, когда мне раздавался звонок Оли Поляковой, это никогда не приводило ни к чему хорошему"; "Секс невероятно в браке важен"; "Мы познакомились, и я залетела".

После увиденного и услышанного не все подписчики артисток оценили их идею. Некоторые раскритиковали их за пошлость:

"Жду! Две мои любимочки! Кайф! Спасибо", "Я в предвкушении", "Тот случай, когда не приглашают телеканалы ведущими", "Оля, с тобой всегда весело. Буду смотреть", "Обязательно именно такие темы поднимать, другие рейтингов не дадут? Девочки, это пошло и нормальному человеку не интересно", "Простота Поляковой VS пафос Ефросининой. Неприятная она, Маша", "Ждем".

Автор: Катерина Шварц