Полякова придумала наказание для кремлевских пропагандистов.

Украинская певица Оля Полякова дала интервью журналистке Алесе Бацман, в котором назвала российских пропагандистов соучастниками войны в Украине. Под раздачу попали Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

По словам певицы, эти пропагандисты Кремля вкладывают людям в голову г*вно. Но и сами россияне не хотят знать правду. Полякова отметила, что если бы они хотели что-то узнать, то посмотрели бы информацию хотя бы в интернете.

"Мы часто говорим: "Вот разве вы не видите? Альтернативная же есть информация. Есть же Интернет, есть сайты, есть YouTube. Разве вы не видите?!" Они не хотят это видеть. Потому что, если это увидеть, с этим невозможно жить. А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди (фекалии, - ред), которые им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть", - сказала Полякова.

Она добавила, что таких людей как Соловьев и Скабеева нужно расстреливать.

"Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – добавила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова жестко "прошлась" по Киркорову и другим сторонникам "русского мира".

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