Певица сказала, что те, кто слепо верит пропаганде РФ, абсолютно не умеют думать.

Украинская певица Оля Полякова сказала, что те россияне, которые слепо верят пропаганде Кремля и поддерживают войну в Украине, полностью лишены какой-либо морали. Таким мнением звезда поделилась в интервью с Алесей Бацман, женой Дмитрия Гордона.

Полякова вспомнила и своего экс-друга Филиппа Киркорова, который ни разу не связался с ней после 24 февраля, чтобы поинтересоваться как она и нужна ли ей помощь. Бацман уточнила, что Киркоров сейчас занят другим - он прославляет российскую армию, которая якобы "освобождает" украинцев.

"Мне кажется, это абсолютная моральная деградация. Отсутствие эмпатии даже к собственным детям. Ты посмотри на этих оголтелых теток, которые хоронят своих молодых сыновей и кричат, что они гордятся государством. Это полная моральная деградация целого народа. Это жесть и ужас", - сказала Оля.

"Я смотрю перехваты (разговоров, которые публикует СБУ, - ред) жен с мужьями, матерей с сыновьями. Они полностью потеряли моральные ориентиры", - подчеркнула Полякова.

Напомним, Полякова вспомнила, как в 15 лет получала по 100 долларов от мужчин в кабаке.

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