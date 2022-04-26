Певица призвала помочь людям, которые более двух месяцев сидят в подвалах.

Украинская певица Оля Полякова продолжает искать возможности показать всему миру те ужасы, которые происходят по вине России в Украине. Так, артистка обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь освободить из Мариуполя мирное население и украинских военных.

Обращение показали в эфире телеканала Freedom после благотворительного футбольного матча Шахтера Рината Ахметова и турецкой Антальяспор, сообщает Interfax.

"Если взять "Азовсталь". Мы все видели сколько людей там находится. Там находится 1 000 человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете, 61 день люди сидят в подвалах? Я хочу обратиться к местному правительству и лично к Эрдогану для того, чтобы он открыл морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников! Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению", – сказала в эфире телеканала Полякова.

Напомним, Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны.

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