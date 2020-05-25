Супермодель Эмили Ратаковски показала сексуальное тело в микро-купальнике (фото, видео)
09:07, 25 мая 2020Звезды
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На фото Эмили позирует в миниатюрном бикини, выставив на камеру округлые ягодицы.
Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своими формами в купальнике / Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своими формами в купальнике.
Горячий снимок модели появился в Instagram ее бельевого бренда.
На фото Эмили позирует в миниатюрном бикини, выставив на камеру округлые ягодицы.
Instagram Эмили Ратаковски
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Также на своей странице в Instagram звезда разместила видео, на котором танцует возле бассейна.
На видео Эмили в миниатюрном бикини под музыку сексуально крутит бедрами перед мужем, который сидит на другой стороне бассейна с телефоном в руках.
"Остановись, это очень горячо", "Ты очень сексуальная", - написали Ратаковски в комментариях.
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