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Супермодель Эмили Ратаковски показала сексуальное тело в микро-купальнике (фото, видео)

09:07, 25 мая 2020
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Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своими формами в купальнике / Instagram Эмили Ратаковски

Горячий снимок модели появился в Instagram ее бельевого бренда.

На фото Эмили позирует в миниатюрном бикини, выставив на камеру округлые ягодицы.

Instagram Эмили Ратаковски

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Также на своей странице в Instagram звезда разместила видео, на котором танцует возле бассейна.

На видео Эмили в миниатюрном бикини под музыку сексуально крутит бедрами перед мужем, который сидит на другой стороне бассейна с телефоном в руках.  

"Остановись, это очень горячо", "Ты очень сексуальная", - написали Ратаковски в комментариях. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски