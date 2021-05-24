Британскому певцу и жюри, и зрители поставили ноль баллов.

Британский певец Джеймс Ньюмен написал в Twitter пост, в котором высказался о своем провале на песенном конкурсе Евровидение.

"Я хочу сосредоточиться на положительных сторонах этого удивительного опыта. Я стоял на сцене и пел перед сотнями миллионов людей песню, которую написал и которую люблю. Суть написания песен заключается в том, что нет никакой гарантии, что песня, которая, по вашему мнению, понравится людям, найдет связь с аудиторией. Я просто хочу от всего сердца сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня, слушал мою музыку и наполнял мою жизнь позитивом и любовью. Времена, когда все идет не так, как вы надеялись, учат нас брать себя в руки и становиться сильнее", - написал Ньюмен.

Поклонники певца заподозрили, что в его провале виновата Европа. Мол, это "месть за Брексит". Но вот британский телеведущий Пирс Морган вскоре попытался опровергнуть эти слухи.

"Великобритания получила нули на конкурсе Евровидение не из-за какой-то зловещей мести за Брексит. Мы получили нули, потому что у нас была дерьмовая песня в исполнении дерьмового певца, который дал дерьмовое выступление. Конец", - написал он в Twitter.

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Автор: Диана Могилевич