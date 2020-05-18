Певица Полина Гагарина ушла от мужа - СМИ

Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев.

Представлявшая Россию на "Евровидении-2015" певица Полина Гагарина, по информации СМИ, ушла от мужа Дмитрия Исхакова.

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Об этом сообщается в Telegram-канале издания Super. "Увы, еще одной счастливой семьей в шоу-бизнесе стало меньше. Как удалось выяснить, 33-летняя певица и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали", - говорится в сообщении.

В разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было.

Ранее известная украинская певица Алена Винницкая рассказала о расставании с мужем спустя 26 лет брака.