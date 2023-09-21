Актриса очаровала фанов красотой и подняла настроение словами об оккупантах.

Известная актриса Наталка Денисенко поделилась новыми фото. Звезда "Кріпосної" обнажила формы и позировала совсем без белья.

Новый фотосет Денисенко провела за день до ракетной атаки. Она планировала разместить фотографии с романтической подписью, но оккупанты внесли свои "коррективы". Поэтому актриса все же опубликовала новые фото, но отметила, что на них она показывает ягодицы российским ракетам.

"Вообще под этими фото планировала другой текст, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать только такую надпись... Очень хочется красоты, в любое время", - отметила звезда.

Видео дня

Новые фото, на которых Денисенко прикрывала тело белоснежной тканью, поразили фанов. Комментаторы засыпали актрису комплиментами. Они отметили, что звезда подняла настроение своим поклонникам. Также комментаторы пишут:

"Ай! Это максимальная эстетика, невероятно! Каждая фотосессия поражает идеей, красотой, изяществом и олицетворением искусства"

"Идеал женственности: хрупкая и сильная одновременно"

"Очень роскошная"

"Ты невероятна, завидую твоему мужу"

"Это просто поджог".

Напомним, ранее актриса Денисенко рассказала, как потеряла роль из-за беременности. Она должна была стать одной из героинь первого сезона сериала "Домик на счастье", однако этому не суждено было случиться.

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