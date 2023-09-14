Наталка долго не могла решиться рассказать о беременности, но у нее не было выхода.

Украинская актриса Наталка Денисенко должна была стать одной из героинь первого сезона сериала "Будиночок на щастя", однако этому не суждено было произойти.

Перед съемками Наталка узнала о первой беременности. Она долго не могла решиться сказать об этом сценаристу, однако позже ее все же убедили признаться, так как она могла бы подвести людей.

"Мы пришли в гости к моей куме Ленке, она говорит: "Ты беременна. Я все поняла по твоим глазам". А ее муж, Коля, работал исполнительным продюсером на этом продакшне. Они уже узнали, что я беременна. И Коля говорит: "Когда ты скажешь Сергею (сценаристу, - УНИАН)? Я знаю, что ты беременна, но не могу сказать. Ты подведешь людей, понимаешь". Я понимаю – да, я подведу людей", - сказала Денисенко.

В интервью Маше Ефросининой знаменитость призналась, что продюсерам сериала пришлось экстренно искать ей замену.

Тогда на ее место взяли Галину Безрук, которая еще до полномасштабного российского вторжения переехала в РФ и до сих пор не высказалась о большой войне.

Отметим, Наталка Денисенко родила сына в браке с актером Андреем Фединчиком, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и защищает Украину на фронте.

"Будиночок на щастя" - что известно о сериале

"Будиночок на щастя" - украинский комедийный сериал. Всего в эфир вышло уже 4 сезона.

В центре сюжета приключения "городских" Макса, Маши и Мули, которые переехали из Киева в село Сеньковка, чтобы открыть страусиную ферму и салон красоты.

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