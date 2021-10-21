Публика бурно отреагировала на выходку артиста. Зрители стали выкрикивать оскорбления в адрес Михалка и требовали, чтобы тот ушел со сцены.

Солист группы Brutto и экс-лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок обругал мужчину, который вышел на сцену во время его концерта в Полтаве. Певец ударил неизвестного и грубо с ним общался.

Инцидент засняли на видео, ролик уже опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око".

Так, во время концерта, который давал Михалок, на сцену вышел неизвестный мужчина с гитарой. Певец агрессивно отреагировал на такую выходку и начал грубо спрашивать, есть ли у человека билет на его выступление. Оказалось, мужчина не заплатил за концерт Михалка, что сильно разозлило экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой".

"Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?! Покажи билет, я тебе говорю", - гневно спрашивал Михалок у растерянного мужчины.

Мужчина пытался дать артисту деньги и сказал, что теперь его могут избить другие зрители концерта. Это лишь еще больше раззадорило певца, он снова обругал неизвестного и начал хватать его за одежду. После этого Михалок резко ударил мужчину своей головой.

Публика бурно отреагировала на выходку артиста. Зрители стали выкрикивать оскорбления в адрес Михалка и требовали, чтобы тот ушел со сцены. В ответ на это певец пытался бросаться на фанатов, однако его удерживала охрана.

Зачем мужчина пробрался на сцену и что он хотел от Михалка - не сообщается. Помимо этого, до сих пор остается неясным, будет ли певец отвечать за свой поступок и заявит ли на артиста пострадавший.

Сергей Михалок и его творчество в Украине: что известно

В мае 2015 года музыкант и его продюсер Азизбекян захотели получить право на постоянное проживание в Украине, не отказываясь от белорусского гражданства. Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властями Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса.

Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживала Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

В августе 2020 года Михалок получил звание заслуженного артиста Украины.

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Автор: Полина Кузенко