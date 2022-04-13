Певица лишь единожды упомянула о войне в Украине.

Российская певица Лолита анонсировала концерт в Москве в то время, как в ее родной Украине идет полномасштабная война.

Поклонникам эта новость не понравилась, ведь ранее украинцы помогли певице вывезти маму и дочку, которые жили в Киеве, из "горячей точки". А в качестве "благодарности" за спасенные жизни близких она решила дать концерт для жителей страны-агрессора.

Впрочем, Лолита лишь единожды упомянула о войне в Украине. И только тогда, когда благодарила украинцев за помощь. При этом она не сказала, что именно Россия напала на нашу страну.

"А Украину отстраивать слабо?", "Какие концерты, когда на вашей Родине война? Люди гибнут. Как вы так можете?", "В Мариуполе когда концерт?", "Поешь? Радуешься? А твой народ плачет. Где совесть, Лола? Или деньги затмили ее?", "Хватит бояться, Лолита", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Лолита пожаловалась на цены в России из-за санкций.

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