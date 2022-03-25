Певица заявила, что не патриотично обдирать своих.

Российская певица Лолита пожаловалась на цены на продукты, которые значительно увеличились после введенных против РФ санкций.

По ее словам, обдирать людей - это совсем не патриотично.

"Меня единственное поражает, теперь у нас, там, где мы патриоты и мы дома, цены. Слушайте, я все понимаю про санкции и со всеми это все разделяю, поскольку живу здесь. Но нельзя же так зарабатывать на своих, нельзя же обдирать людей до последнего", – сказала Лолита.

Также она предложила поставщикам продуктов в супермаркеты поставить себя на место простых россиян. Возможно, по ее словам, тогда у них было бы больше совести.

"Вот если бы те люди, которые поставляют продукты в магазинах, хоть раз поставили себя на место тех, для кого доллары и евро это мифическая единица и загранпаспорт тоже, так себе удовольствие и не у всех, наверное, совести было бы больше. Вот это не патриотично. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вспомнили, что жизнь длинная. Про бумеранги молчу", – добавила певица.

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