Они вместе работали на шоу "Х-фактор".

Украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, в каких отношениях состоял с женой нардепа Виктора Медведчука, телеведущей Оксаной Марченко.

Еще во времена программы "Х-фактор", когда марченко была ведущей, а Кондратюк - наставником, поклонники заметили, что у знаменитостей очень теплые отношения. Каждый эфир Кондратюк делал комплименты Марченко, а та в ответ мило улыбалась.

Сейчас же, после того как Медведчука задержала СБУ и его супруга начала записывать видеообращения лидерам разным стран с просьбой помочь освободить его, Кондратюк высказался об их отношениях, чтобы у поклонников не было больше лишних вопросов.

По словам Кондратюка, они вместе работали, но не дружили.

"Подружкой не была, коллегой по работе была. Но не я поехал мозгами, согласитесь", – сказал продюсер.

Также он порекомендовал Марченко обратиться к своему куму, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой, чтобы он убрал оккупантов из Украины.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал "подарок" во дворе дома от россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: