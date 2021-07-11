Традиционно популярный фестиваль собрал тысячи зрителей

Отшумел шестой день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. 10 июня на сцену вышли всеми любимые Бумбокс, поразительная ONUKA и британский музыкант Fatboy Slim.

Традиционно популярный фестиваль собрал тысячи зрителей. Площадки перед сценами была буквально забиты людьми. Оно и неудивительно, ведь изголодавшиеся за время карантина по фестивалям и концертам украинцы отрывались под любимые песни и композиции.

Посетители фестиваля смогли насладиться выступлениями Fatboy Slim, Артема Пивоварова, ONUKA, Алины Паш, ЛСП и многими другими. Кроме того, фанаты пели вместе с Курган & Agregat, Бумбокс и Kyivstoner.

А любителей потанцевать развлекали популярный немецкий диджей Markus Schulz, непредсказуемые Omnia и "пионерка" транса DJ Anna Lee.

Как ранее сообщал УНИАН, во время исполнения одной из песен Тина Кароль вышла на сцену Atlas Weekend 2021 с королевским питоном на плечах. Поклонники отметили, что это плагиат, так как в 2002 году к помощи такого же пресмыкающегося прибегала Бритни Спирс.

Более того, зоозащитники огорчены таким поступкам Тины Кароль, ведь считают это издевательством над животными.

В свою очередь Тина Кароль отреагировала на критику из-за своего выступления. По ее словам, выступление не нанесло животному никакого вреда.

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Автор: Анастасия Горбачева