Женщина умерла 9 октября 2022 года.

В семье голливудского актера Шона Пенна случилось горе. 9 октября из жизни ушла его мама, 94-летняя актриса Эйлин Райан.

"Мы потеряли маму", – написал брат Шона в Twitter.

Причина смерти Эйлин Райан пока неизвестно. Да и сам Шон пока никак не прокомментировал это трагическое событие.

Видео дня

При этом стоит отметить, что мир кино потерял талантливую актрису. Райан снималась со своими сыновьями Шоном и Крисом в фильме 1986 года "В упор". Она также снялась в фильме "Постовой на перекрестке", режиссёром которого был её сын Шон.

Шон Пенн: что он говорит об Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Шон Пенн неоднократно к нам приезжал. Известно, что он снимает документальный фильм о зверствах российских захватчиков на украинской земле.

Здесь он встретился не только с президентом Владимиром Зеленским, но и с музыкантом и бойцом ВСУ Колей Сергой.

Также УНИАН писал, что Шон Пенн побывал на Днепропетровщине. Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, актер поражен единством украинцев в борьбе с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: