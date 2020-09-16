Артисты записали песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".

Украинский певец MONATIK и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле записали совместный трек "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".

Артист рассказал, что познакомился с Лаймой в прошлом году. Тогда ему предложили "освежить" одну из самых известных песен. А он решил объединить два хита в один.

"Когда ко мне обратились с предложением освежить песню, у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух треков и именно с выдающейся Лаймой. И так я пришел к идее названия "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Две песни зазвучали как одна – и это безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась", – отметил MONATIK.

Поклонники артистов пришли в восторг от такого дуета. Они отметили, что голос Лаймы зазвучал по-новому. А Дима из любой композиции создаст гениальный хит.

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Автор: Диана Могилевич