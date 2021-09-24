Брухунова заявила, что "люди нечасто задумываются, что пишут в социальных сетях".

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разразилась гневом после того, как пользователи сравнили ее внешность с дочерью звезды "Трех мушкетеров" Елизаветой Боярской.

Ответ Брухунова опубликовала в том же Instagram.

Несколько дней назад жена Петросяна, с которым она не очень любит показываться на публике, выложила на своей странице фотопортрет в короне.

Первые комментаторы выразили свой восторг от "королевы". Однако впоследствии комплименты имели несколько иной характер: подписчики заметили странную похожую внешность Брухуновой и Боярской.

Вы удивительно похожи на Лизу Боярскую.

Я подумала, что Боярская.

Просто чудо! Да, с Лизой Боярской здесь похожи.

На этом фото вы очень похожи с Лизой Боярской.

Лиза Боярская! Как похожи вы в этом образе с ней.

В ответ Брухунова заявила, что "люди нечасто задумываются, что пишут в социальных сетях".

"Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Он первый, кто открыл мне "тайну"? А то, что перед ним об этом написано десять раз, он не видит?!"– высказалась жена Петросяна.

Оскорбленная сравнением она заметила, что "ямочки – это не самое редкое явление на лице человека".

"Есть такое стихотворение: "Люди читают жо....". Кажется, не только ею читают", – написала Брухунова.

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Автор: Виолетта Орлова