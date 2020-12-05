Примечательно, что сына Петросяна и Брухуновой на снимке нет.

Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками совместным селфи с мужем.

Читайте такжеЮмориста Петросяна госпитализировали из-за коронавирусаПара не так часто публикует совместные снимки. В этот раз в соцсети Бругунова опубликовала кадр, где она запечатлена со своим знаменитым супругом.

На снимке пара позирует напротив зеркала в коридоре, оба – в медицинских масках. "familyselfie", - коротко подписала снимок Татьяна.

Примечательно, что сына Петросяна и Брухуновой на снимке нет.

Поклонники обрадовались новому появлению супругов в сети и засыпали их комплиментами.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.

До этого Петросян почти 32 года был женат на юмористке Елене Степаненко. Однако в ноябре 2018-го супруги развелись.

В мае 74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото.

А полгода назад у пары родился сын, которого назвали Ваган.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН