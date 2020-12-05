Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками совместным селфи с мужем.
Читайте такжеЮмориста Петросяна госпитализировали из-за коронавирусаПара не так часто публикует совместные снимки. В этот раз в соцсети Бругунова опубликовала кадр, где она запечатлена со своим знаменитым супругом.
На снимке пара позирует напротив зеркала в коридоре, оба – в медицинских масках. "familyselfie", - коротко подписала снимок Татьяна.
Примечательно, что сына Петросяна и Брухуновой на снимке нет.
Поклонники обрадовались новому появлению супругов в сети и засыпали их комплиментами.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
- Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.
- До этого Петросян почти 32 года был женат на юмористке Елене Степаненко. Однако в ноябре 2018-го супруги развелись.
- В мае 74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото.
- А полгода назад у пары родился сын, которого назвали Ваган.
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