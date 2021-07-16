Санта Димопулос упала во время утренней пробежки и получила несколько повреждений.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос упала во время утренней пробежки и травмировала колени, руки и плечо.

О неприятности, которая случилась сегодня, 16 июля, звезда рассказала на своей странице в Instagram.

"Везунчик года. Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра - с обрыва не свалилась, голову не повредила и, обычно, после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное", - написала Димопулос.

По словам певицы, в начале пробежки у нее проскакивала мысль, что она упадет и ей придется маскировать раны, но не придала этому значения. Впрочем, интуиция ее не подвела.

Димопулос также рассказала, что сегодня ей предстоит идти на одно из мероприятий, однако полученные травмы никак не повлияли на ее настрой.

"Раньше я бы билась в истерике, сейчас - даже мысли отчаяния не проскочило. Это никак не повлияло на мой настрой", - отметила украинская звезда.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Александр Топчий