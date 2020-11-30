Санта Димопулос прошла через множество жизненных испытаний перед своей победой.

В воскресенье, 29 ноября, в Украине объявили имя победительницы шоу "Танцы со звездами 2020". Согласно баллам судей и зрителей, ею стала Санта Димопулос. Её партнером по танцам на проекте был профессиональный танцовщик Максим Леонов.

На протяжении 14 недель пара изучала разные стили танцев и показывала чудеса пластики на паркете. На финале пара отдала свой кубок победителей другим финалистам: Юлии Саниной и Дмитрию Жуку.

Биография Санты Димопулос

Санта родилась в 1987 году в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье. С самого детства она профессионально занималась танцами, а впоследствии стала мастером спорта по спортивным бальным танцам.

В 2006 году Санта заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Украина". С начала двухтысячных Санта начала заниматься своей карьерой певицы. В 2009 году она стала выпускницей третьего сезона шоу "Фабрика звезд" Константина Меладзе. А в 2011 году она стала участницей украинской группы "ВИА Гра", заняв место Надежды Мейхер. В составе группы она была до 2012 года. Интересно, что в 2020 году Надя Мейхер стала соперницей Димопулос на "Танцах со звездами" и вместе с ней дошла до финала.

Читайте такжеНа шоу "Танцы со звездами" устроили сюрприз для Григория Чапкиса (фото, видео)В 2011 году в Таиланде Санта завоевала титул чемпионки мира по фитнесу и бодибилдингу. Артистка очень много времени уделяет своей физической форме.

В 2016 году Санта стала вокалисткой украинской поп-группы Queens. Туда вошли бывшие участницы группы "ВИА Гра" Ольга Романовская и Татьяна Котова. В этом же году группа представила свой хит - песню "Зачем" для "Золотого Граммофона 2016".

В 2017 году все три девушки покинули группы. Санта решила заняться сольной карьерой. В 2020 году она приняла участие в "Танцах со звездами", где завоевала народную любовь и благосклонность судей.

Личная жизнь Санты Димопулос

В 2006 году Санта познакомилась с украинским шоуменом Андреем Джеджулой. Двое артистов начали тесно общаться и полюбили друг друга, а в 2008 году у пары родился сын Даниэль. Однако их совместная жизнь была недолгой: в мае 2010 года пара объявила о расставании, а их сын остался жить с матерью.

В том же году артистка рассказала о романе с бизнесменом Владимиром Самсоненко. В 2012 пара устроила роскошную свадьбу в итальянском замке Орсини-Одескальски. В 2013 году пара рассталась, а Санта рассказывала, что их свадьба была фейковой.

В 2015 году Димопулос в третий раз завязала крепкие отношения с бизнесменом и совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Он стал первым официальным мужем певицы, а в 2019 году у них родилась дочь София.

Интересные факты о Санте Димопулос

Санта владеет собственным винтажным бутиком в Киеве.

Самой главной ценностью в своей жизни певица считает свою семью и детей.

Снялась для мужского журнала MAXIM в 2014 году.

Снималась для рекламы Coca-Cola и журнала Time Out.

Её муж Игорь тяжело переболел коронавирусом.

Санта считает, что её уровень вокала не дотягивает до профессионального.

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова