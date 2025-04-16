Инна Белень отреагировала на слова подруги Терена, что их роман - фейк: 'Не интересно'

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень отреагировала на высказывание подруги Александра Терена, блогерши Елены Мандзюк о том, что их роман был фейком.
В своем Телеграмм Инна довольно резко отреагировала на ситуацию. Она написала, что ей интересна только реальность, а не фантазии, тем самым намекая на то, что Мандзюк соврала.
"Я не уделяю внимания вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично. Я эту новость не смотрела, мне не интересно. Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно", - написала Белень.
Однако пользователи сети не поверили победительнице "Холостяка". Они обвинили ее в хайпе и вранье.
Что сказала Мандзюк о Терене и Белень
В интервью Алине Доротюк Елена сообщила, что романа между Инной и Александром не было. Поэтому она была в шоке от того, что Инна плакала на камеру и якобы строила из себя жертву после расставания с Тереном, которого на самом деле и не было, потому что они никогда не были парой.
"Эти отношения с победительницей, в которых он не был… Он у них не был! Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела все это со стороны", — убеждает блогерша.