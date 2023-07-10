По словам Лозовицкой, он давно работает в Польше.

Победительница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Катя Лозовицкая совсем недавно рассказала, что нашла свою любовь. Она в Польше встречается со своим бойфрендом, а совсем скоро они планируют вместе жить.

Известно, что ее избранник родом из Украины, однако последнее время живет в Польше. В связи с этим у поклонников возник вопрос: почему он сбежал из родной страны во время полномасштабного российского вторжения?

Лозовицкая смело ответила на все упреки. По ее словам, ее молодой человек не сбегал из Украины. Он уже давно работает в Польше, но даже несмотря на это продолжает помогать родной стране.

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"А кто сказал, что он куда-то убегал? Он служит своей стране гораздо больше, находясь в Польше, чем некоторые сидящие в Украине", - сказала Катя в инста-сториз.

Она добавила, что хочет вернуться в мирную Украину, однако пока не может, так как не хочет оставлять своего возлюбленного одного. Сейчас они ищут квартиру в Варшаве, чтобы наконец-то начать вместе жить.

Чем известна Катя Лозовицкая

Катя Лозовицкая - украинская модель и победительница шоу "Холостяк-12". В финале проекта она получила заветное кольцо от бизнесмена Алекса Топольского.

Однако уже на пост-шоу они заявили о своем расставании. Стоит отметить, что не обошлось и без скандалов. Катя обвинила Алекса в том, что он не ведет себя как мужчина, Топольский тоже "наехал" на Лозовицкую.

Однако, как рассказала Катя в одном из интервью, позже Алекс пытался ее вернуть, но девушка ему отказала.

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