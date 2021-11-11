Британский актер Генри Кавилл получит по миллиону долларов за каждую серию второго сезона сериала стриминговом сервисе Netflix "Ведьмак".
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Суммарно за съемки в продолжении фэнтезийного шоу Кавилл получит восемь миллионов долларов.
Предполагается, что начиная с третьего сезона актёр будет получать за каждый эпизод шоу больше миллиона долларов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых актеров.
Читайте такжеРейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планетыЗа один эпизод первого сезона сериала Кавилл получал не более 400 тысяч долларов.
Сериал "Ведьмак": второй сезон
Премьера второго сезона "Ведьмака" запланирована на 17 декабря.
Сюжет сериала основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского
Кроме Генри Кавилла, в проекте снялись актеры Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грэм Мактавиш и другие.
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