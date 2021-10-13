Премьера новых серий состоится 17 декабря.

Опубликован постер второго сезона сериала "Ведьмак", на котором изображен Геральт из Ривии. Его на своей странице в Instagram показал Генри Кавилл, исполнитель роли.

Читайте такжеОпубликован первый тизер сериала "Дом дракона" - приквела "Игры престолов" (видео)"Создан, чтобы убивать. Предназначен, чтобы защищать. Второй сезон "Ведьмака" дебютирует 17 декабря на Netflix", — говорится в анонсе на официальном-аккаунте "Ведьмака" в Instagram.

Во втором сезоне Геральт из Ривии, убежденный, что жизнь Йеннифэр была потеряна в битве при Соддене, приносит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, – в дом своего детства Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, но он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы, которой она обладает внутри.

Что известно о сериале "Ведьмак"

Второй сезон "Ведьмака" выйдет 17 декабря 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix. Ранее был опубликован официальный трейлер новой части экранизации.

Второй сезон состоит из восьми серий. Главных героев играют прежние актеры: Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году. Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

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Автор: Ольга Робейко