Знаменитость порадовала мужскую аудиторию подборкой пикантных фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк получила всеукраинскую популярность после участия в программе "Орел и Решка". Она вмиг завоевала любовь поклонников благодаря искрометному чувству юмора и легкому нраву.

Читайте также"Сорвало купальник": Ольга Сумская на море попала в курьезную ситуациюЗавтра, 19-го октября, телезвезда отметит день рождения, поэтому она решила опубликовать на своей странице в Instagram самые горячие снимки. Никитюк продемонстрировала свои самые лучшие купальники.

Так, на первой фотографии она позирует в стильном купальнике нежно-розового цвета.

Второй снимок был сделан во время завтрака. Она предстала в черном бикини. В дополнении образа соломенная шляпа.

А на финал теледива оставила сплошной купальник черно-телесного цвета, идеально подчеркивающий ее изящную фигуру.

Напомним, ранее Леся Никитюк пожаловалась в Instagram на интернет-провайдер. По ее словам, на ее заявление обратили внимание только потому, что у нее многомиллионная аудитория.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук